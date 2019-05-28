شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «طب بنها» تتفقد مستشفيات الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة راندا مصطفى، وكيل كلية طب بنها لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد جودة، وكيل الكلية لشئون الطلاب، الاثنين، مستشفيات بنها الجامعية للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكيد على حسن التعامل معهم، ومراجعة مدى التزام حضور الطاقم الطبي والممرضات بالمستشفيات الجامعية.

شملت الجولة تفقد أقسام المستشفى الجامعي، مع تقديم هدايا رمزية لوحدة غسيل الكلى بمستشفى بنها الجامعي. ووجهت خلال جولتها بحسن النظافة بالمستشفى وحسن التعامل مع المرضى ومرافقيهم وتقديم أفضل الخدمات.