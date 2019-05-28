شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن 25 منطقة في الإسكندرية الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، الثلاثاء، قطع مياه الشرب عن 25 منطقة غرب المحافظة، بدءا من الساعة الرابعة وحتى الخامسة صباح الجمعة لمدة 5 ساعات.

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أفاد بيان صادر عن الشركة أن قطع المياه يرجع لأعمال الصيانة بالخطوط والدوائر الكهربائية جهد «66/220/ 500 كيلو فولت» بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

أشار البيان إلى أن تلك الأعمال ينتج عنها انقطاع التيار الكهربائي عن 3 محطات مياه شرب وهي «محطة مياه الكيلو 40، محطة مياه مريوط 1، محطة مياه الزهور».

وتتأثر 25 منطقة بانقطاع المياه وهي «النهضة، عبدالقادر، البتروكيماويات، العامرية، الكرنك، أبوسمبل، المنطقة الحرة، الكينج مريوط، الهوارية، أبودومة، الناصرية، قرى مريوط بالكامل، قرى بنجر السكر، قرى شمال التحرير، قرى العشرة آلاف، قرى البستان، المهدية، قرى رأس الترعة، بهيج، مدينة برج العرب الجديدة، مدينة برج العرب القديمة، الغربنيات، قرى الساحل الشمالي من الكيلو 34 وحتى مدينة الحمام، مارينا».