برلماني: مصانع صهر البلاستيك داخل الكتل السكنية "قنابل موقوتة"​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول خطورة تواجد مصانع صهر البلاستيك وسط الكتل السكنية، لما تسببه من أضرار صحية بالغة.

وأوضح قلدس أن الأدخنة والأبخرة التي تنتشر حول المصانع محملة برائحة البلاستيك المحروق والرصاص، تتسبب في إصابة مئات الآلاف من السكان بالأمراض التنفسية والسرطان، بالإضافة إلى المعاناة من انتشار أكوام القمامة حولها.

وأضاف أن الخطر ليس على السكان فقط، بل أن هذه المصانع لا تمتلك تراخيص لمزاولة النشاط، ويعاني العاملون فيها من عدم كفاية وسائل التهوية داخل بيئة العمل، وعدم ارتداء العاملين لمهمات الأمن الوقائية، وهو ما يتطلب فرض رقابة قوية ولجان تفتيشية مستمرة لحصر المخالفات، والتعامل السليم معها.

وطالب النائب ببناء المصانع في منطقة منعزلة وعكس تيار الهواء حتى لا يتطاير الهواء محملًا بالأتربة المحمولة بالعناصر الثقيلة التي تخلفها تلك البيئة الصناعية.​