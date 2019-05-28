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رئيس مدينة القناطر الخيرية تقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات

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محمد محمود خليل 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قادت رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، مساء الاثنين، بالتنسيق مع شرطة المرافق في القليوبية ومركز شرطة القناطر الخيرية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات.

شارك في الحملة العميد وليد شنن، قائد شرطة المرافق بالقليوبية، والنقيب عنتر محروس، قائد شرطة المرافق بالقناطر الخيرية، والرائد ناصر بدوي، من مركز شرطة القناطر الخيرية، ومحمد فؤاد عبادي، رئيس قسم الإشغالات بالمجلس.

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