مقترح أوكراني لرسم الشوارع الرئيسية بمصر.. و"السياحة": سنبحث التنفيذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قدم السفير الجديد لدولة أوكرانيا بمصر إيفهين ميكيتينكو، مقترحًا للتعاون مع وزارة السياحة المصرية، لتنفيذ مشروع فني مشترك خاص برسم تصميمات فنية على المباني الضخمة في الشوارع الرئيسية يقوم بها فنانون مصريون وأوكرانيون، وذلك أسوة بالمشروع القائم في أوكرانيا والذي لاقى نجاحًا كبيرا من السائحين.

وقالت وزارة السياحة، في بيان الاثنين، إن السفير ألأوكراني أكد أن مصر تعتبر من أهم البلاد التي يقصدها السائح الأوكراني الذي لديه شغف كبير لزيارتها والتعرف على حضارتها العريقة، مشيرا إلى تطلعه لزيارة العديد من المدن السياحية منها الغردقة.

وأشاد السفير، بالجهود التي تبذلها وزارة السياحة المصرية لزيادة الحركة الوافدة إلى مصر من كافة الأسواق السياحية، كما أثنى على برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة ودوره في دفع مزيد من الحركة السياحية من أوكرانيا إلى مصر.

ورحبت وزارة السياحة بفكرة تنفيذ مشروع الرسم على المباني الضخمة، مؤكدة إنها تبحث إمكانية تنفيذها خاصة وأن الفنون تعتبر لغة مشتركة بين شعوب العالم وتتجاوز الفوارق بين الثقافات، وهو ما يتفق مع المفهوم الجديد للحملة الترويجية لمصر People to People والذي يهدف لتعزيز التواصل الإنساني بين شعوب العالم من خلال الثقافة والفنون المختلفة.