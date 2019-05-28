أخبار مصر | القومي للإعاقة يشكر السيسي على مبادرة الكشف المبكر لضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي للإعاقة يشكر السيسي على مبادرة الكشف المبكر لضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لقراره بضرورة الكشف المبكر لضعف وفقدان السمع إجباريا لحديثى الولادة.

وقال المجلس في بيان له، إن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية تمثل نحو 4 % من حجم الإعاقات المختلفة، وأن قرار الرئيس السيسي يساهم وبنسبة كبيرة في الاكتشاف المبكر للإعاقة السمعية؛ الأمر الذي ينعكس بدوره على تقليل النسبة بل والطموح أن نصل إلى مجتمع مصري خالي من الدرجات المزمنة في الإعاقات السمعية.

وقال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، إن جهود الرئيس السيسي في مجال دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد شعوره بمعاناة الأشخاص من ذوي الإعاقة خاصة الإعاقة السمعية، وما أكد عليه الرئيس في قراره من دعم جهود الاكتشاف المبكر لضعف وفقدان السمع وجعل فحص السمع روتينيا وإجباريا للأطفال حديثى الولادة، يسهل فى المستقبل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته، وتأهيله ودمجه بشكل فعال في جميع مناحي الحياة وخاصة في التعليم.