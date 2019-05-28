أخبار مصر | تزامناً مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.. وفد شبابي مصري يزور إثيوبيا ويشارك في برنامج المعايشة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تزامناً مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.. وفد شبابي مصري يزور إثيوبيا ويشارك في برنامج المعايشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوفدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وفد شبابي مصري رسمي، للمشاركة في برنامج زيارة ومعايشة للاتحاد الإفريقي بأثيوبيا، والذي تنظمه الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية ومفوضية الاتحاد الإفريقي "مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية ومفوضية الشئون السياسية"، تزامنا مع رئاسة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الافريقي، وفي إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الافريقية (الاتحاد الافريقي حاليًا)، وذلك خلال الفترة من ٢٧-٣٠ مايو الجاري بأديس ابابا باثيوبيا.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن برنامج الزيارة يتضمن معايشة بمفوضية الاتحاد الافريقي، وعددا من الحلقات النقاشية، واستعراضًا لعدد من أنشطة الاتحاد الافريقي علي المستوي الشبابي، وعرض التجربة المصرية في مجال الشباب وخاصة التطوع، ولقاءات مع كبار المسئولين من مختلف ادارات مفوضية الاتحاد الافريقي.

يذكر أن وفد الشباب المصري يرأسه الدكتور عبد الله الباطش، وأحمد أبو المجد بمشاركة شباب باحثين متخصصون في الشأن الافريقي من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المصرية "كلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة"، معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، ومعهد البحوث والدراسات الافريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان، والرابطة العالمية لخريجي الازهر "شئون الوافدين الافارقة"، باحثين من جامعة الدول العربية، وباحثين من البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب علي القيادة، ومتخصصين في القانون الدولي العام، وعددا من خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وجامعة الاسكندرية.