السيسي يراجع نشاط جهاز تنمية المشروعات

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن جامع استعرضت تقريراً متكاملاً بشأن نشاط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما في ذلك عدد من المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها من قبل الجهاز. اقرأ أيضا| السيسي يبحث ترويج الفرص المتاحة للاستثمار في مصر حيث وجه الرئيس

أوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن جامع استعرضت تقريراً متكاملاً بشأن نشاط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما في ذلك عدد من المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها من قبل الجهاز. اقرأ أيضا| السيسي يبحث ترويج الفرص المتاحة للاستثمار في مصر حيث وجه الرئيس بتعزيز دور الجهاز على نحو يسهم في دمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة خاصة للشباب. Advertisements كما وجه الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير دور الجهاز لدعم نشاطه في مجال تحفيز ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار، ومساعدة الراغبين في إقامة مشروعات ذات قيمة مضافة تعزز من نمو الاقتصاد الوطنى، فضلاً عن تنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير قدرات الشباب وتساعدهم على إقامة المشروعات. اقرأ أيضا| مبادرات الرئيس السيسي الصحية في اجتماع بالاتحادية وذكر راضي أن جامع عرضت الحجم الإجمالي للمشروعات التي نفذها الجهاز وإنجازاته خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2019، حيث أوضحت أن الجهاز قام بضخ نحو 37 مليار جنيه لتمويل نحو 2.8 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر، وقد وفرت تلك المشروعات نحو 4 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة بلغت نسبة مساهمة المرأة فيها 53%. وقام الجهاز خلال عام 2018 بتوفير تمويل بقيمة 5.5 مليار جنيه لمشروعات أسهمت بنحو 50 مليار جنيه في الناتج القومي المحلى خلال نفس العام. كما استعرضت رئيسة الجهاز أيضاً عدداً من البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، مثل مشروع تمويل عربات الطعام المتنقلة للشباب على مستوى الجمهورية بتمويل من صندوق تحيا مصر. وكذلك مسابقة "مفتاح مشروعك" والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لدعم رواد الأعمال لإقامة مشروعات صغيرة في مختلف المجالات وتوفير التدريب اللازم وتقديم المشورة من خلال الجهاز. كما تم عرض جهود الجهاز في تنمية المجمعات الصناعية بالتعاون مع هيئة التنمية العمرانية وهيئة التنمية الصناعية، وكذلك الاستعدادات الجارية لتنظيم معرض للمنتجات التراثية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومحافظة المنوفية، والذي يهدف إلى إحياء الحرف التراثية اليدوية المصرية، ومساعدة صغار المصنعين والمنتجين لتلك الحرف على فتح منافذ جديدة لتسويق منتجاتهم، كما يسهم في الحفاظ على الهوية التراثية، والنهوض بتلك الصناعات على مستوى الجمهورية. اقرأ أيضا| السيسي يراجع خطط إصلاح القطاع العام

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