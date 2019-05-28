غش وتسريب وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم

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في امتحانات شهادة الدبلومات الفنية شهدت عدد من اللجان على مستوى الجمهورية بعض التجاوزات تنوعت ما بين تسريب الامتحان عبر «واتساب» أو دخول اللجان بالهاتف المحمول

تفقد الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، برفقة هاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، اليوم الإثنين، لجان سير امتحانات المدارس الفنية بمحافظة المنوفية، للاطمئنان على سير الامتحانات وانضباط الطلاب داخل اللجان، وزار لجنة مدرسة قويسنا الثانوية الزراعية بنين، والتي تضم 22 لجنة، ولجنة مدرسة قويسنا الثانوية الصناعية العسكرية بنين والتى تضم 26 لجنة. وشدد على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان ومن يتم ضبط التليفون المحمول معه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وعمل محضر غش فى الحال.

ونبه عمارة على مراقبي الأدوار بضرورة التأكد من شخصية الطالب داخل لجان الامتحان. وخلال الجولة حول عمارة رئيس اللجنة والمراقب الأول فى كل من اللجنتين للشئون القانونية، لوجود تليفونات محمولة مع الطلاب داخل اللجان، وعدم التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب التليفونات داخل اللجان. اقرأ أيضا| مطواة وتأخير وتسريب..

ونبه عمارة على مراقبي الأدوار بضرورة التأكد من شخصية الطالب داخل لجان الامتحان. وخلال الجولة حول عمارة رئيس اللجنة والمراقب الأول فى كل من اللجنتين للشئون القانونية، لوجود تليفونات محمولة مع الطلاب داخل اللجان، وعدم التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب التليفونات داخل اللجان. اقرأ أيضا| مطواة وتأخير وتسريب.. تجاوزات امتحان الدبلوم ومن جهة أخرى، أعلنت غرفة العمليات المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية تجاري وفندقي وزراعي وصناعي، أنه في لجنة رقم (506) شبرا الخيمة الصناعية الجديدة بنين بغرب شبرا الخيمة (صناعي): بناءً على إشارة تليفونية من رئيس اللجنة قام الطالب "م. ع" بالغش عن طريق الموبايل، وتحفظ رئيس اللجنة على موبايل الطالب، وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف. وإيماءً إلى واقعة الغش الواردة بتقرير غرفة العمليات، أمس الأحد، لجنة رقم (2057) المقطم الثانوية الفنية التجارية بنين بالخليفة والمقطم: صور الطالب "م. ر" امتحان مادة المحاسبة الحكومية وحمله على جروب واتس آب باسم (شعبة قانون 2019)، وبالتواصل مع رئيس اللجنة والمراقب الأول أفادا بأن الطالب انصرف من اللجنة، وعليه تم التواصل مع لجنة الإدارة المختصة واستبعدت رئيس اللجنة والمراقب الأول، واختيار البديل لهم، وتم التواصل مع اللجنة اليوم، والتحفظ على موبايل الطالب، وتحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف. اقرأ أيضا| صور الورقة.. نائب الوزير يحيل طالبا وملاحظين للتحقيق وفي لجنة رقم (2553) طلعت حرب الفنية التجارية بنين بالإسماعيلية (تجارى)، مزق الطالب "م.ا" ورقة الإجابة بالكامل، وحرر رئيس اللجنة محضرا بالواقعة واستدعى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف. وفي لجنة رقم (434) منوف للتعليم الأساسي (سوزان مبارك سابقا) بمنوف (صناعى)، بناءً على إشارة تليفونية قام الطالب "ا. م" شعبة تبريد وتكييف بالغش عن طريق الموبايل، وتحفظ رئيس اللجنة على موبايل الطالب، الذي تطاول على المراقب الأول، وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف. اقرأ أيضا| غش وتسريب وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم Advertisements وفي لجنة رقم (858) المستقبل الصناعية بنين بشمال السويس (صناعي)، رصدت الغرفة، تصوير الطالب "ح. ع" شعبة تبريد وتكييف امتحان تكنولوجيا الكهرباء والتحكم وتحميله على جروب واتس آب باسم (تخصص تبريد)، وبالتواصل مع رئيس اللجنة تحفظ على موبايل الطالب، وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف. في لجنة رقم (878) بورسعيد الميكانيكية بنين بشمال بورسعيد (صناعي)، تلقت غرفة العمليات بلاغا من رئيس اللجنة بإصابة معاون فني باللجنة بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم نقله إلى مستشفى المبرة ببورسعيد، وتوفي حال وصوله المستشفى. اقرأ أيضا| غش وضرب وتسريب.. أخطاء بالجملة في امتحان الدبلوم وفي لجنة رقم (2973) بهجورة التجارية نـجع حمادي (تجاري)، رصدت الغرفة تصوير الطالب "م. ح" شعبة تأمينات امتحان اللغة الأجنبية الثانية (فرنسي) وتحميله على جروب واتس آب باسم (شعبة تسويق)، وبالتواصل مع رئيس اللجنة تحفظ على موبايل الطالب، وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف. وفي لجنة رقم (2075) الإمام البصيرى الابتدائية ببولاق الدكرور (تجاري)، رصدت الغرفة تصوير الطالبة "س. خ" شعبة تسويق امتحان اللغة الأجنبية الثانية (فرنسي) وتحميله على جروب واتس آب باسم (شعبة تسويق)، وبالتواصل مع مراقب أول اللجنة تحفظ على موبايل الطالبة، وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف. اقرأ أيضا| فريق مصري يفوز بـ4 جوائز عالمية في مسابقة «ISEF» وفي لجنة رقم (2025) طه حسين الابتدائية بالسيدة زينب (تجاري)، بناءً على تقرير غرفة العمليات بمديرية القاهرة، رصدت الغرفة، قيام الطالبة "أ. م" عمال والطالبة "س. س" عمال بالغش عن طريق الموبايل، وتحفظ رئيس اللجنة على هاتفي الطالبتين، وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف. وفي لجنة رقم (3210) المدرسة الثانوية الزراعية بسرابيوم بفايد (زراعي)، بناءً على إشارة تليفونية من مجلس الوزراء تفيد بطرد 3 طلاب بعد 10 دقائق من بدء الامتحان وبالتواصل مع رئيس اللجنة أفاد بالآتي: الطالب الأول "ا. م" مجال حاصلات بستانية، ويؤدي امتحان الدور الأول في مواد (أمراض نبات، ألبان، زراعة محمية، تربية نـحل)، وحضر المادة الأولى والثانية وتغيب عن المادة الثالثة (الزراعة المحمية). اقرأ أيضا| نائب: التعليم الفني لا يحظى بالتقدير المطلوب والطالب الثاني "ا. م" مجال حاصلات بستانية منتظم، ويؤدي امتحان الدور الأول في جميع المواد وحضر امتحان مادتي (اللغة العربية واللغة الإنجليزية) فقط، وتغيب عن أداء الامتحانات العملية القبلية والامتحانات التحريرية بما فيها امتحان اليوم (زراعات محمية)، والطالب الثالث "ي. ص" مجال الإنتاج الحيوانى والداجني منتظم، يؤدي الامتحان في جميع المواد وحضر امتحان جميع المواد السابقة وتغيب اليوم في مادة (الدواجن)، وعليه تم استدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وفي اللجنة رقم (854) الصباح الصناعية بنات بشمال السويس (صناعي)، ورد بتقرير غرفة عمليات محافظة السويس عن، أمس الأحد، باستقبال اتصال هاتفى من رئيس اللجنة بشأن تقدم اثنين من الطالبات بشكوى محتواها تضررهم من محاولة إحدى الملاحظات الحصول على مبالغ مالية منهم مقابل تسهيل أعمال اللجنة، وقامت رئيسة اللجنة بعمل مذكرة وعرضها على وكيل الوزارة بالمديرية، وتم إحالة الموضوع إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. اقرأ أيضا| كيفية استخدام بنك المعرفة؟.. وزير التعليم يجيب وفي اللجنة رقم (2187) الفيوم الثانوية الفنية التجارية بنات بغرب الفيوم (تجاري)، ورد بتقرير غرفة عمليات محافظة الفيوم أنه في أثناء المتابعة الميدانية من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم للمدرسة لمتابعة سير أعمال الامتحانات، وفي أثناء مروره على لجنة (4) لم يجد سوى ملاحظ واحد فقط وعدم وجود الملاحظ الثاني على الرغم من توقيعه على أوراق الإجابة، وتم تحويله إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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