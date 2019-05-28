مفتي مصر: قوى الشر وراء الهجوم على السعودية

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مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام
قال مفتي الديار المصرية شوقي علام، إن ما تتعرض له المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بل والمنطقة بأسرها من حملات إرهابية إجرامية وهجمات مغرضة شرسة على الصعيدين الداخلي والإقليمي، تقف وراءها قوى شر متآمرة ترفع راية الدمار والإرهاب، وتدعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح، مضيفا أن الوقوف إلى جانب الحق والخير والوسطية الذي ترفع رايته السعودية بجانب مصر ودول المنطقة التي لم تتورط في دعم الإرهاب لهو فرض عين وواجب على كل مسلم، وهو واجب أخلاقي ومبدأ إنساني تدعمه دول المجتمع الدولي بموجب المواثيق والعهود الدولية الداعمة والمؤيدة للخير والسلام.
وشدد علام، في كلمته خلال أعمال المؤتمر الدولي حول "قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة"، الذي انطلق، اليوم الإثنين، بمكة المكرمة، وأوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، على ضرورة أن تتحول المؤتمرات إلى برامج عمل تلامس الواقع وتناقش قضاياه، وتعمل على إيجاد الحلول المناسبة لكافة المشكلات والقضايا،
وشدد علام، في كلمته خلال أعمال المؤتمر الدولي حول "قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة"، الذي انطلق، اليوم الإثنين، بمكة المكرمة، وأوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، على ضرورة أن تتحول المؤتمرات إلى برامج عمل تلامس الواقع وتناقش قضاياه، وتعمل على إيجاد الحلول المناسبة لكافة المشكلات والقضايا، وفي مقدمتها قضية محاربة الإرهاب من خلال مناقشة الأفكار وتصحيح المفاهيم، لافتا إلى أنه بات مستقرا لدى الجميع أن قضية مكافحة الإرهاب إلى جانب أنها قضية أمنية فهي قضية فكرية في المقام الأول.
وأضاف أن كل عالم وسطي حر من حملة المنهج الوسطي في العالم الإسلامي يشعر بالمسؤولية مهما بلغ به الجهد والتعب جراء كل قطرة دم معصومة سفكتها يد الإرهاب الغادرة، وعند كل تفجير يحدث هنا أو هناك في بلاد المسلمين أو غير المسلمين نشعر بالمسؤولية تجاه الشباب.
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