شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مبنى الملاحظات بمستشفى الحميات بعد توقف 15 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناء على الزيارة الميدانية التى قام بها الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، لمستشفى الحميات، تم تكليف الدكتور محمود الزلبانى، مستشار المحافظ للشؤون الصحية، والدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة فى الإسكندرية، بإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتطوير مبنى الملاحظات بالمستشفى.

وعقد «قنصوه» اجتماعا لمناقشة تطوير وترميم مبنى الملاحظات بمستشفى الحميات، بعد معاناة من توقف العمل به لمدة ١٥سنة، وذلك لإنشاء مركز جهاز هضمى وكبد بالمبنى، والذى يخدم محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة وكفرالشيخ، ويتطلب البدء فى تطويره، لعدم وجود مستشفيات تقدم خدمة الجهاز الهضمى والكبد بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالإسكندرية.

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ووجه محافظ الإسكندرية بسرعة البدء فى تنفيذ أعمال التطوير بالمبنى، وذلك بعد توقفه لمدة ١٥ سنة، للاستغلال الأمثل للقوة البشرية المتواجدة بالمستشفى من طاقم الأطباء والتمريض المدرب على أعلى مستوى ليقدم خدمة طبية متميزة خاصة للمواطن البسيط، فضلا عن الاستفادة من أجهزة المناظير الموجودة بمستشفى الحميات والتى لا يوجد لها مثيل بالمستشفيات والمراكز الخاصة، وعددها ١٣ منظارا تشمل منظار معدة وقولون وقنوات مرارية ومنظارا جاسوسيا، مشيرا إلى أن منظار الجاسوسى ينفرد به مستشفى الحميات بالإسكندرية على مستوى الجمهورية.

وأوضح المحافظ أن مشروع تطوير مبنى الملاحظات وإنشاء مركز جهاز هضمى وكبد يشمل أعمال ترميم المبنى وتجهيزه بالمعدات الطبية وغير الطبية، وإنشاء ٣ غرف عمليات مناظير جهاز هضمى، وعيادات تخصصية لأمراض الجهاز الهضمى وأمراض الكبد غير الفيروسية، وقسم داخلى، وإنشاء مركز تدريبى متطور ومعتمد لخدمة أطباء الجهاز الهضمى، وذلك بتكلفة مبدئية تتراوح بين ٣٥ و٤٠ مليون جنيه، وجار توفير الدعم المالى اللازم للبدء فى تنفيذ أعمال التطوير.

على الصعيد ذاته؛ تم استعراض أنشطة المستشفى والمبانى والقوة البشرية ومؤشرات الأداء والخدمات العلاجية المقدمة، حيث تبلغ سعة المستشفى ٢٥٠ سريرا، و٢٣ سرير عناية مركزة متنوعة «عامة وأطفال وكبدية»، ويضم المستشفى العيادات الخارجية التى تستقبل يوميا حوالى ألف مريض ويتم تقديم خدمة الكول سنتر بها لتخفيف العبء عن المرضى، أيضا تشمل الخدمة علاج مرض نقص المناعة المكتسبة، بالإضافة إلى مركز علاج الفيروسات الكبدية.

حضر الاجتماع أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيونى، سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والدكتورة سالى عبد الرؤوف، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد الملاح، معاون محافظ الإسكندرية.