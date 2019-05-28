شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة إشغالات «الموقف الجديد» بالإسكندرية وإعادة مظهره الحضاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اللواء حمدى الحشاش، سكرتير عام مساعد المحافظة، بالإشراف على حملات الإزالة للقضاء على ظاهرة الإشغالات والمخالفات والتعديات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام وتعيق حركة المواطنين والسيارات، والتأكد من عدم معاودتها مرة أخرى، لإعادة الانضباط على مستوى أحياء الإسكندرية، خاصة مع قرب قدوم موسم الصيف ووفود الملايين من زائرى الثغر.

وفي ذات السياق، قاد «الحشاش» حملة مكبرة شنتها محافظة الإسكندرية لإزالة الإشغالات والمخالفات التي تعيق حركة المرور والمارة بالموقف الجديد بمنطقة محرم بك، لإعادة المظهر الحضارى لمكان مهم يرتاده مواطنو وزائرو الثغر، وتم خلالها إزالة ورفع جميع التعديات والمخالفات على حرم الطريق، خارج المحال التجارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعدم عودتها مرة أخرى، بالتنسيق مع شرطة المرافق برئاسة العميد حسن الإمام، والأجهزة الأمنية، واللواء هشام كمال، رئيس حى غرب.