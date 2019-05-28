شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الثلاثاء.. والقاهرة 36 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الثلاثاء ارتفاع طفيف في درجات الحراره ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية لطيف على السواحل الشرقية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقي الانحاء نهارا لطيف ليلا .
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.
والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدله تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «20- 36»، ، إسكندرية «19 – 31»، قنا «25 – 43»، الأقصر «27– 44»، أسوان «30 – 44» .
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