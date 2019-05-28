شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء خريطة لتلبية احتياجات الاستثمار من الطاقة الكهربائية بالوادي الجديد‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه سيتم إنشاء خريطة لتلبية احتياجات ومطالب الاستثمار بأنواعه من الطاقة الكهربائية بمناطق التوسعات الاستثمارية بجميع قرى المحافظة، خاصة أن المحافظة توسعت خلال عام في استصلاح وزراعة 130 ألف فدان، تمت إضافتها للرقعة الزراعية للمحافظة، مضيفًا أنه يتم العمل حاليًا على توفير البنية التحتية للمستثمرين وتوفير كل الخدمات اللازمة لهم.

جاء ذلك على هامش لقائه بالدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مساء اليوم، لبحث عدد من الملفات المهمة بقطاع الكهرباء بالمحافظة، حيث تم بحث آخر المستجدات بمشروع خط كهرباء العوينات- بلاط الجديد الذي يتم إنشاؤه بتكلفة تجاوزت 1.5 مليار جنيه كخط بديل وإضافي لخط نجع حمادي الحالي لتلبية احتياجات المحافظة من الكهرباء وخدمة المشاريع الزراعية الكبرى.

كما تمت أيضًا مناقشة تكليفات رئيس الجمهورية وأهمها ضم محطات الكهرباء بالقرى التابعة للوحدات المحلية إلى شركة الكهرباء وعددها ٧ محطات بتكلفة ١٧٥ مليون جنيه وتطوير شبكات الكهرباء ورفع قدرتها.