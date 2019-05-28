شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحي الخطاطبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، مشروع محطة معالجة صرف صحي الخطاطبة بكفر داوود، بحضور المهندس مجدي أبوالسعد، رئيس مركز ومدينة السادات، للاطمئنان على سير العمل بالمحطة والتعرف على المعوقات التي تحول دون الانتهاء من المشروع.

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واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير المشروع عن الأعمال الإنشائية ونظام العمل بالمحطة، وأوضح مدير المشروع أن المحطة هي محطة معالجة ثلاثية، تقع على مساحة 15 فدانًا، وستعمل بطاقة 20 ألف م3 في اليوم، وسيتم عمل توسعة لترتفع طاقتها إلى 30 ألف م3، وتخدم قرى الخطاطبة وكفر داوود وقرى مدينة السادات.

كما استمع «عباس» إلى كل المعوقات والمشاكل التي تواجه العمل، ووجه المحافظ، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إزالة المعوقات وتذليل العقبات ووضع مقترح زمني لإنهاء الأعمال في أقرب وقت ممكن.

وتفقد منطقة المطورين بالسادات، حيث زار مصنع كوك كينج للمطابخ التجارية والفندقية ومصنع إلكترو مصر للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة ومصنع وينر للأجهزة الكهربائية.