شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستعين بشركة فرنسية لـ«إدارة الأسواق» في يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء، أمس، على طلب وزارة التموين بدء شركة «رانجيس» الفرنسية تقديم الدعم الفنى لإدارة أسواق الجملة في مصر، بداية من يونيو المقبل ولمدة 6 أشهر كمرحلة أولى، بهدف تقليل حلقات التداول وتقليل الفاقد والإدارة الجيدة، ما يؤدى إلى خفض الأسعار للمستهلك بنسبة تتراوح بين 15 و20% العام الجارى.

وقال مصدر حكومى إن الاستعانة بالتجارب الناجحة في الدول المتقدمة تتوافق مع ما يدرسه مجلس الوزراء حاليا من تأسيس شركة متخصصة في إنشاء وإدارة أسواق الجملة، وتمهيدا لإسناد إدارة الأسواق التي تقيمها الحكومة.

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وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن خطة الحكومة لضبط الأسواق تتضمن 5 محاور، هي: إنشاء مناطق لوجستية متخصصة، وإنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية، وتأسيس شركة حكومية لإنشاء أسواق الجملة، وإنشاء بورصة سلعية، والاستعانة بالتجارب الناجحة في الدول المتقدمة لتقديم الدعم الفنى لمدد محددة. وأضاف، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة خفض الأسعار وضبط الأسواق، سيتم عقد عدة لقاءات خلال الأيام المقبلة مع الأعضاء المؤسسين للشركة المزمع تأسيسها، علاوة على عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بشأن تدشين البورصة السلعية.

وأشار «عشماوى» إلى أن وزير التموين أطلع رئيس مجلس الوزراء على المواقع المقترحة لإنشاء أسواق الجملة الحديثة، موضحا أن الحكومة تسعى للتعاون مع الشركة الفرنسية للاستفادة من القدرات التي تتمتع بها الشركة في هذا المجال، لافتاً إلى أن الشركة الفرنسية وضعت السوق المصرية على خريطة استثمارات الشركة المقبلة في الشرق الأوسط، وتأمل في إنشاء شراكة طويلة الأمد مع مصر في مجال إنشاء وإدارة أسواق الجملة.

كانت «المصرى اليوم» قد انفردت، أمس، بنشر خبر عن أن الحكومة تؤسس شركة لإنشاء «أسواق الجملة»، يتضمن تفاصيل الشركة وخطة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار.