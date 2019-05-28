شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج ياباني لتطوير منظومة «التأمين الصحي الشامل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية تعمل على إرساء دعائم استراتيجية وطنية، ويعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل إحدى ركائزها الأساسية لبناء الإنسان، ولذا تعمل الحكومة على سرعة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.

واستعرض «معيط»، خلال لقائه وفدًا رفيع المستوى من وكالة اليابان للتعاون الدولى «جايكا»، في حضور الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، البرنامج المقترح من «جايكا» لتطوير منظومة التأمين الصحى الشامل، والذى يستهدف تحسين وإدارة الجهات الطبية بالاستعانة بخبراء يابانيين متخصصين في هذا المجال، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأوضح أنه بصفته رئيسًا للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل يرحب بالتعاون مع جايكا وجميع المؤسسات والمنظمات العالمية، لنقل الخبرات الدولية بمجال التأمين الصحى الشامل إلى المنظومة المصرية، لدعم جهود الحكومة ممثلة في وزارة الصحة لتوفير رعاية صحية متميزة للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، خاصة محدودى الدخل، فيما أكد الوفد اليابانى استعداد الوكالة للمساهمة في تمويل المراكز والمستشفيات المطلوبة في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

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كما ناقش «معيط» اقتراح وفد جايكا التواصل مع البنك الدولى لمشاركة البنك في دعم الموازنة العامة بقيمة 500 مليون دولار تُوجه لتمويل برامج الرعاية الصحية، حيث وعدت الوكالة بتقديم تمويل لهذه البرامج بقيمة 250 مليون دولار بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة.

وأشار الوزير إلى أن المباحثات تطرقت لمزايا منظومة التأمين الصحي الشامل والأعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة لتمويلها، مثل تحملها بقيمة اشتراكات غير القادرين بجانب أعباء تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي، وخطة الدولة للسيطرة وخفض معدلات الدين العام.

وقال إنه بحث أيضًا مع الوفد اليابانى التعاون في قطاع الطاقة لدعم جهود الدولة لتحسين كفاءة استخدام وإنتاج الطاقة والتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة والتعاون في قطاع الكهرباء. وأشار وفد «جايكا» إلى أن الميزانية المقترحة لمشروعات تطوير قطاع الطاقة المصرى تبلغ نحو 800 مليون دولار تقدم بالمشاركة بين «جايكا»، والبنك الإفريقى للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وفى هذا الإطار طالب الوزير برفع الميزانية المقترحة لمشروعات الطاقة إلى مليار دولار.

وأوضح «معيط» أن الجانبين اتفقا على إعداد مذكرة تفاهم لتوقيعها بين وزارة المالية و«جايكا» لبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لأوجه التعاون التي تم الاتفاق عليها في قطاعى الرعاية الصحية والطاقة.