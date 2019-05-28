شكرا لقرائتكم خبر عن «محامي المقاولين»: عمارات إسكان بني سويف سليمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على صلاح الدين، المحامى، وكيلًا عن عدد من المقاولين الذين تم إسناد تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعى في بنى سويف إليهم، إن هناك تقارير للعمارات من مركز دراسات الهندسة المدنية بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، تؤكد سلامتها من الناحية الإنشائية.

وأضاف «صلاح الدين»، وكيل المقاولين (غادة محمد إبراهيم عبدالله مصطفى، وحسانين محمد حسانين فرج، وطارق محمد يوسف سليمان البنا، وعلاء جمعة عبداللطيف فرج، ووائل عبدالرحمن قطب)، ردًا على ما نُشر في «المصرى اليوم» بالعدد رقم 5433 بتاريخ 30 إبريل الماضى، في صفحتها الثانية تحت عنوان «الحجز على 18 مقاولًا لعيوب هندسية في الإسكان الاجتماعى ببنى سويف»، أنه تم تسليم العمارات من قبل المقاولين تسليمًا ابتدائيًا لمديرية الإسكان في 2015، وأصبح التسليم نهائيًا بعد مُضى عام وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات، لافتًا إلى وجود باقى مستحقات مالية لهم لدى مديرية الإسكان.وأشار «صلاح الدين» إلى أن الموضوع محل دعاوى قضائية لا تزال منظورة أمام محكمة القضاء الإدارى في المحافظة، وتم ندب لجنة من مكتب خبراء العدل لمعاينة العقارات على الطبيعة وإعداد تقرير فنى بحالتها، إلّا أن المعاينة لم تتم حتى الآن، مؤكدًا بطلان الحجز الإدارى الذي أوقعته الجهة الإدارية على مستحقات موكليه، إذ تم رفع دعويين قضائيتين لرفع الحجز واعتباره كأن لم يكن، وقيدت الدعويان برقمى (65 و173) لسنة 2019 أمام محكمة بندر بنى سويف.

وتؤكد «المصرى اليوم» أن قرار الحجز الإدارى، الذي تم نشره، جاء عن طريق مستند رسمى من وزارة الإسكان، كما حصلت الجريدة على مستند آخر يؤكد أن أحد المقاولين تقدم برفع الحجز الإدارى عن نفسه لدى مديرية الإسكان، وتمت الموافقة عليه، بسبب وجود مستخلصات لدى المديرية للمرحلة الثالثة بقيمة المحجوز عليه.