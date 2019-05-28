شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تعلن توفير وحدات سكنية بمشروعاتها لأسر شهداء الجيش والشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص وحدات سكنية من مشروعات الإسكان التي تنفذها الهيئة بالمدن الجديدة (سكن مصر- دار مصر- جنة.. إلخ) لأسر الشهداء من الجيش والشرطة من المتاح وفقًا لما يلى: (التخصيص لأسر الشهداء للأقارب من الدرجة الأولى فقط- التخصيص بالأسعار المعمول بها وقت التخصيص وفقًا للأسعار التي يتم تحديدها من خلال اللجنة المختصة بالتسعير في حينه- لا يجوز تخصيص أكثر من وحدة للأسرة الواحدة «الزوجة- الأم- الأب- الأولاد»- لا يتم تخصيص وحدات للأسر السابق لها تخصيص وحدات بالمشروعات المذكورة أو مشروع الإسكان الاجتماعى، وفى حالة سابقة تخصيص وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، يتم التنازل عنها قبل تخصيص الوحدة البديلة- يتم تقديم طلب بالرغبة في تخصيص وحدة مرفق بها خطاب صادر من الجهة المعنية يفيد بأن المتقدم من أسر الشهداء- في حالة زيادة الطلبات المُقدمة عن الوحدات المتاحة- يتم إجراء قرعة علنية بين المتقدمين، وتستكمل باقى الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن).

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كما وافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 39 فدانًا بمنطقة امتداد النرجس بمدينة القاهرة الجديدة لشركة ستارلايت للتنمية العقارية والسياحية، لإقامة نشاط عمرانى متكامل، وفقًا للسعر المبدئى المحدد بمعرفة لجنة التسعير، على أن تتم المحاسبة الفعلية وفقًا للأسعار التي يتم اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية.

وأشارت وزارة الإسكان في بيان، أمس، إلى أن مجلس إدارة الهيئة اجتمع برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وأكد أن مدة تنفيذ المشروع 4 سنوات من تاريخ استصدار أول قرار وزارى لاعتماد التخطيط والتقسيم، ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض (10% تم سدادها، ونسبة الـ15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ المطالبة المالية وموافقة مجلس الإدارة)، ويتم سداد باقى الثمن على أقساط سنوية لمدة 4 سنوات، وتكون الأقساط محملة بالأعباء، ويتم تحديد قيمة الأقساط بالجنيه المصرى، ويتم تقدير القيمة بالعملة الأجنبية (الدولار) وقت السداد بما يساوى القيمة بالجنيه المصرى، وتكون الفوائد في حال استحقاقها وفقا للقيمة المُعلن عنها بالبنك المركزى وقت السداد، ويتم تحويل قيمة الفائدة من جنيه إلى دولار وقت السداد، وفقا للسعر المبدئى المحدد بمعرفة لجنة التسعير، وتتم المحاسبة الفعلية وفقا للأسعار التي يتم اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية، وتلتزم الشركة بالحصول على أي موافقات قد تكون مطلوبة لإقامة المشروع.

وأضاف وزير الإسكان أن مجلس الإدارة وافق أيضًا على تخصيص قطعة أرض بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة سوهاج الجديدة، بمساحة حوالى 242.7 فدان لصالح شركة «أى بى سى العقارية»، لإقامة نشاط عمرانى متكامل، وفقًا للسعر المبدئى المحدد بمعرفة لجنة التسعير، وتتم المحاسبة الفعلية وفقا للأسعار التي يتم اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية، وذلك طبقا للاشتراطات المسموح بها لهذا النشاط بالهيئة، وتكون مدة تنفيذ المشروع 6 سنوات من تاريخ صدور أول قرار وزارى، وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إنه تمت الموافقة على تخصيص 37 محلًا بسوق الجملة بمدينة سوهاج الجديدة لصالح المحافظة، لتسليمها لأصحاب المحال الكائنة بالسوق الحالية.