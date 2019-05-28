شكرا لقرائتكم خبر عن فحص وعلاج 4144 مريضًا بالقوافل الطبية للقرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية عدة قوافل طبية لعلاج أهالى قرى الإسكندرية مجانا، وبلغ إجمالى الحالات التي تم علاجها خلال شهر مايو الجارى 4144 حالة.

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وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، إن القوافل المجانية ركزت على القرى والعزب بشرق وغرب المحافظة واستهدفت الأهالى الأولى بالرعاية، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية. وأوضح «عثمان» أنه تم توجيه قافلة طبية إلى قرية الجلاء بمنطقة العامرية جنوب غرب الإسكندرية على مدار يومين، ضمت11 عيادة طبية في تخصصات الباطنة والجراحة والنساء والأطفال والقلب والعيون والعظام والجلدية وتنظيم الأسرة، قدمت خدمة الكشف والعلاج مجانا لـ1423 مريضا من أهالي المنطقة، فضلا عن إجراء 465 تحليلا طبيا و50 كشفا لأشعة بالموجات فوق الصوتية و7 رسم قلب تم عملها جميعا بالمجان.

واضاف «عثمان» أنه تم تنظيم قافلة طبية مجانية إلى الوحدة الصحية ببرج العرب قدمت العلاج المجانى لـ 1237 مريضا من اهالى المنطقة على مدار يومين من خلال 11 عياداة طبية في تخصصات الباطنة والجراحة والنساء والاطفال والقلب والعيون والعظام والجلدية وتنظيم الاسرة. فيما تم توجيه «قافلة» إلى قرية المراغى بشرق الاسكندرية ضمت 9 عيادات طبية في تخصصات «الباطنة، الجراحة، النساء، الأطفال، القلب، العيون، العظام، الجلدية، وتنظيم الأسرة» جرى خلالها تقديم خدمة الكشف والعلاج مجانا لعدد 1484 من أهالى المنطقة.

من جانبه، أوضح الدكتور ماهر عثمان، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أن القوافل العلاجية قدمت خدمة الكشف المبكر عن مرضى الضغط والسكر لأهالى المنطقة وتم تحويل الحالات الإيجابية إلى عيادات الباطنة والقلب لاستكمال الكشف الطبى والفحوصات وتلقى العلاج، كما تم تقديم التوعية الصحية لهم في عدد من الموضوعات.