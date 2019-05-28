شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يطالب المواطنين بترشيد استهلاك مياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، ترشيد استهلاك مياه الشرب في جميع مراكز ومدن المحافظة وتوعية المواطنين بالحفاظ على مياه الشرب، وذلك بالتزامن مع إجراء أعمال الصيانة والإصلاح لخطوط وشبكات مياه الشرب بالمحافظة.

وقال المحافظ إنه يتم تطبيق مبادرة رئيس الوزراء بتركيب القطع الموفرة بالمصالح الحكومية لترشيد المياه، حتى يتم تحقيق الاستفادة من المياه في تغذية أطراف الشبكات والمناطق المحرومة، مؤكدًا أن استخدام قطع توفير المياه يأتي في إطار تبني استراتيجية الدولة للمحافظة على المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد.

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وناقش محافظ كفر الشيخ مع المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، صيانة وإصلاح خطوط مياه الشرب في قريتي المرابعين ودقميرة بمركز كفر الشيخ، فيما أوضح محافظ كفر الشيخ أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي خصصت رقم الطوارئ 125 لتلقى الشكاوى وبلاغات مياه الشرب والصرف الصحى والمكالمة مجانية، والتواصل على مدار 24 ساعة، مؤكدا أن غرفة عمليات شركة مياه الشرب والصرف الصحي مرتبطة بغرفة عمليات المحافظة وتعملان على مدار الساعة لخدمة المواطن.

كان محافظ كفر الشيخ كلف بتطبيق غرامة قدرها 1000 جنيه، ضد كل من يهدر مياه الشرب، سواء بالرش أمام المحال التجارية، أو غسيل المركبات، أو رش الأرصفة والممرات، بالإضافة إلى فرض غرامات إضافية طبقًا للقانون، وطبيعة كل مخالفة، وتكثيف الرقابة والمتابعة بالتعاون مع جهات الاختصاص، قائلًا: «قطرة المياه تساوى حياة فكيف نهدر مياه الشرب التي تكلف الدولة مبالغ طائلة في معالجتها، ونسيء استخدامها، وسنواجه المخالفين بالقانون».

وقدّم المحافظ خالص الشكر للمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجميع العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، على جهودهم المخلصة في التوعية بترشيد استهلاك مياه الشرب.