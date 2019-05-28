شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مبانٍ مخالفة على مساحة 20 ألف متر في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير، بالتعاون مع هندسة ري أبوالمطامير ومديرية أمن البحيرة، إزالات للتعديات على الترع وأراضٍ مملوكة لهندسة الري بمنطقة الكوبري الروسي على مساحة نحو 20 ألف متر.

وبحسب بيان، الإثنين، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، قرار إزالة كلية لمبانٍ مخالفة مبنية على الأراضي الزراعية عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، وغرفتين، وحظيرة مواشي، بناحية قرية منشية راضي، على مساحة ٤ قراريط تقريبًا.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف حملات الإزالة، والتصدي بكل حزم لكل صور التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، ومنعها في المهد، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المعتدين حفاظًا على الرقعة الزراعية.