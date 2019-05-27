الفيروسات الكبدية: نسبة شفاء مرضى فيرس سى فى 100 مليون صحة تحاوزت 98 ٪؜

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة أن بروتوكولات علاج فيرس سى الجديدة حققت معدلات شفاء مابين 95 الى 98 % من المرضى الدين تم علاجهم . وقال الدكتور وحيد دوس رئيس لجنة الفيروسات الكبدية لليوم السابع، إن المرضى المنتكسين تظهر عليهم الانتكاسة خلال 6 أشهر من تلقى أول جرعات العلاج. Advertisements وتابع دوس الكورس العلاجى للمريض العادى يستغرق 3 شهوربينما المنتكس يحصل على العلاج 6 شهور وبعدها يتم تقييم الحالة . يشار الى أن نسبة المنتكسين من بين متلقى العلاج لا تزيد على 3 الى 5 من المرضى %

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