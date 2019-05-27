شكرا لقرائتكم خبر عن "حملة جيل بكرا يكبر بصحة".. تناول الأطفال للأيس كريم يسبب السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت "جيل بكرا يكبر بصحة" أحد حملات مبادرة 100 مليون صحة لتوعية الأطفال بالتغذية الصحية والسليمة، أنه يجب تقليل تناول الأطفال للأيس كريم لكونه يرفع معدلات الإصابة بالسمنة. Advertisements وأضافت جيل بكرا يكبر بصحة: مهم للغاية أن يبتعد الأطفال عن تناول الأيس كريم والحرص على تناول طعام متنوع وصحى وغنى بالفيتامينات. وتابعت جيل بكرا يكبر بصحة، أنه يجب التركيز على تناول البروكلى لحماية الأطفال من الاصابة بالسمنة والسمنة المفرطة.

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