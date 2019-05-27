شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حضور كثيف من المصلين لأداء التراويح فى ليلة الثالث والعشرين من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا ”الخليج 365”، صلاة التراويح بمسجد عبد الرحمن الكواكبى بالمهندسين، اليوم الإثنين، وسط حضور كثيف من المصلين الذين يتحرون ليلة القدر، خاصة وأن الليلة هى ليلة 23 رمضان، وهى ليلة وترية يحرص المسلمين على الإكثار من الدعاء والصلاة لعلها تكون ليلة القدر























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