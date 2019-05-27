فيديو| شرطة التموين تواصل حملاتها لضبط جرائم الغش التجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. Advertisements يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وأعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة مقطع فيديو يرصد النجاحات الأمنية التي حققتها الإدارة.

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