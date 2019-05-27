"كوافيرة تزوّر عقود أراضي الأجانب ومقتل شاب على يد خاله".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، حظي بعضها باهتمام ومتابعة الرأي العام ووسائل الإعلام المختلفة.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تأجيل محاكمة تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في الحشيش لـ 30 مايو

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة لـ 30 مايو الجاري للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل شرف ومحمد خيري أحمد، وأمانة سر أيمن محمود.

وتبين من قرار الإحالة في القضية رقم 3783 لسنة 2014 قيام المتهمين "مصطفى. ا" و"أحمد. ح" و" محمد. م " و" محمد. ر" بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذ دائرة قسم شرطة أكتوبر مكانًا بتجارتهم غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

25 يونيو.. الحكم على محافظ المنوفية السابق في الكسب غير المشروع

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، قضية محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، لجلسة 25 يونيو؛ للحكم.

كان المتهم أحيل إلى الجنايات بعد ان انتهت التحقيقات التي أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع، وتبين ان المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليون و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع آخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مباني المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في أحداث عنف بالطالبية لجلسة 10 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 4 متهمين في أحداث العنف التي وقعت في منطقة الطالبية في أغسطس من عام 2014 والمعروفة بقضية "أحداث عنف الطالبية"، لجلسة 10 يونيو لسماع الشهود.

كانت المحكمة عاقبت متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و6 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر والتحريض على العنف بالطالبية.

الخال قاتل.. عامل ينهي حياة ابن شقيقته في الوراق

شهدت منطقة الوراق جريمة قتل مؤسفة بعدما سدد عامل طعنة نافذة لابن شقيقته بسبب مشادة كلامية بينهما، أمس الأحد.

تلقى العميد خالد كامل مأمور قسم شرطة الوراق إخطارا من المستشفى بوصول جثة شاب بها طعنة في الجسم.

تحريات المقدم أمثل حرحش وكيل قطاع شمال الجيزة توصلت إلى أن مشادة كلامية بين المجني عليه "محمد مجدي البيومي" 21 سنة طالب، وخاله "محمد ع. ع." 40 سنة، تطورت إلى مشاجرة، سدد على إثرها الأخير لابن شقيقته طعنة في الصدر.

وحاول الأهالي إنقاذ الشاب نقله إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، وتمكن الرائد هاني مندور رئيس مبحث الوراق من ضبط المتهم وأقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم.

"ماتسقيش الزرع".. جملة أنهت حياة شاب على يد خاله بالوراق

كشفت تحريات مباحث الجيزة عن ملابسات مقتل شاب على يد خاله في منطقة الوراق أمس الأحد.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد خالد كامل مأمور قسم شرطة الوراق إخطار من المستشفى المركزي بوصول جثة شاب بها طعنة في الصدر.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم أمثل حرحش وكيل قطاع الشمال توصلت إلى أن خلافا وقع بين المجني عليه محمد مجدي 21 سنة، وخاله "محمد. ع" 40 سنة؛ بسبب تحذير الاخير لابن أخته "ماتسقيش الزرع علشان بينقط على البلكونة".

فحص 15 مشتبها به ضبطوا في المنطقة الأثرية

شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.

Advertisements

شارك في الحملة ضباط (الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مرور الجيزة، قوات الأمن، شرطة المرافق، تأمين المناطق السياحية والأثرية، الحماية المدنية).

أسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 15 حالة اشتباه يخضعون للفحص الجنائي و4 باعة متجولين و4 قضايا تسول فضلا عن تنفيذ حكمين قضائيين جزئيين.

تأجيل محاكمة لاعب أسوان و43 آخرين بـ"ولاية سيناء"

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، محاكمة 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء"، لجلسة الغد؛ لاستكمال فض الأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي مارة بحضور أحمد سعفان رئيس نيابة أمن الدولة العليا.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد تسمى "ولاية سيناء"، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.

تأييد حبس ربة منزل عامين بتهمة الزنى.. والزوج أمام الجنايات بتهمة قتل العشيق

قضت محكمة جنح مستأنف الشرابية، اليوم الاثنين، تأييد حبس ربة منزل عامين بتهمة الزنى، بعدما ضبطها زوجها مع عشيقها.

وأحالت النيابة الزوج إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل عشيق زوجته.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة الظاهر بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة عامل داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عودة صاحب الشقة إلى منزله، وجد زوجته بصحبة آخر فاعتدى عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال المتهم في التحقيقات الأولية، إنه شعر بإعياء شديد أثناء تواجده في العمل، فعاد للمنزل مبكرًا، وفوجئ بوجود صديقه مع زوجته داخل شقته، فقام بالاعتداء عليه ضربًا باستخدام ماسورة حديدية فأودى بحياته، بينما تمكنت الزوجة من الهرب.

ذبحا مالكة حضانة.. إحالة حارس عقار وعامل للجنايات

أمرت نيابة حلوان الكلية، اليوم الاثنين، بإحالة حارس عقار وعامل لمحكمة الجنايات لاتهامهم بذبح مالكة حضانة في المعصرة.

ونسبت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

بدأت تفاصيل الواقعة، ببلاغ تلقاه قسم شرطة المعصرة من سائق "توك توك" قال فيه إن شخصين طلبا منه توصيلهما للرشاح لإلقاء "خروف نافق" وعندما وصل منتصف الطريق اشتكى من الرائحة، فألقيا الجوال في القمامة، وغادرا مسرعين، وإنه يشك في أن الجوال به جثة.

انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمحل البلاغ، وعثر على جثة تبين أنها لـ"س. ا" 42 سنة، مالكة حضانة، وتم ذبحها.

التحريات وتفريغ الكاميرات كشفت أن وراء ارتكاب الحادث "عبدالله. ح" حارس عقار، و"كمال. س" عامل، وبإعداد الأكمنة تم ضبطهما وإحالتهما للتحقيق.

خنقها وحاول الانتحار.. نجار يقتل زوجته في الشرقية

أقدم نجار مسلح بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، على قتل زوجته خنقًا، وجرى التحفظ على الجثة والمتهم بمعرفة قوة أمنية من مركز شرطة الزقازيق.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على "هـ.م.أ"21 عامًا ربة منزل، جثة هامدة وفي حالة تعفن، داخل منزلها بمنطقة "الحكماء" التابعة لمدينة الزقازيق.

وتبين من التحريات الأولية لضباط مباحث قسم ثان الزقازيق أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها "محمد.ن.ع" نجار مسلح؛ وذلك لوجود خلافات زوجية بينهم، وأنه حاول الانتحار بعد قتلها، وجرى نقله لمستشفى الزقازيق الجامعي تحت حراسة مشددة لتلقي العلاج.

سقوط "كوافيرة" تزوّر عقود الأراضي الخاصة بالأجانب في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على كوافيرة مسنة هاربة من السجن، وتقوم بتزوير المحررات الرسمية الخاصة بالأجانب.

كانت معلومات وتحريات مدير وضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقطاع، أفادت بقيام "ت. ا"، 74 سنة، صاحبة محل كوافير، ومقيمة 6 أكتوبر، مطلوبة في تنفيذ قضيتين "شيكات" آخرهما القضية جنح قسم ثاني أكتوبر، والمحكوم عليها بالحبس شهر، شيك، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية المتمثلة في التوكيلات الخاصة بالأراضي، والعقارات للملاك المقيمين خارج البلاد، والتي تحمل أختام شعار الدول المقلدة.