برلماني يطالب الحكومة بإجراءات عاجلة لمواجهة انقطاع المياه بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

طالب النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، وزارتي الإسكان والموارد المائية، بإجراءات عاجلة لمواجهة مشكلة انقطاع المياه فى مركز العدوة، حيث أن هذه الأزمة أصبحت مزمنة، ويعاني المواطنون باستمرار من انقطاع المياه.

وأشار النائب في بيان له، إلى أنه لا يوجد إلا محطة تحليه مياه واحدة فقط، ولا تفي باحتياجات المواطنين، مما يتطلب إجراءات عاجلة لإدخال محطات مياه جديدة أو عمل توسعات بالمحطة العالية، مؤكدا أنه لا توجد إستراتيجية واضحة للحكومة للتعامل مع مشكلة مياه الشرب أو إنشاء محطات تحليه جديدة.

واستنكر النائب، كون المنيا وهي على ضفاف نهر النيل تعاني من نقص فى مياه الشرب، كما أن الحكومة لم تنفذ وعدها الذي قطعته على نفسها منذ أكثر من عامين بالانتهاء من 3 محطات لمياه الشرب.