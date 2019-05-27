اليوم.. انطلاق مراحل التدريب العام للشباب المتطوعين في بطولة أفريقيا بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلنت لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق عن بدء أولى مراحل التدريب العام للشباب المتطوعين ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو القادم حتى 19 يوليو 2019 بمشاركة 24 منتخبًا.

وتبدأ أولى مراحل التدريب للشباب المتطوعين من محافظة السويس وعدد من المحافظات المجاورة والذين اجتازوا مرحلة المقابلات الشخصية التى أجرتها لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق فى مطلع شهر مايو الجاري، وذلك في إطار التعاون المثمر بين لجنة المتطوعين وجامعة السويس وانطلاقاً من مبدأ المسئولية المشتركة يقام التدريب بمقر كلية الآداب بجامعة السويس على مدار اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء بمشاركة مجموعة من الخبراء فى التنمية البشرية وصقل المهارات.

وتشهد فترة تدريب شباب السويس وعدد من شباب المحافظات المجاورة المتطوعين فى تنظيم المجموعة التى تستضيفها مدينة السويس، جلسات تدريبية متنوعة تتناول العديد من المهارات والمعارف منها التطرق لدور العمل التطوعي فى ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة مصر 2030، وترسيخ قيم الانتماء وأهمية المشاركة المجتمعية، ومهارات التواصل والاستماع الفعال، وآليات اتخاذ القرارات، والعمل الجماعى وفن التفاوض، وحل المشكلات، وغيرها من المهارات التي تؤهل الشباب لاجتياز المهمة بنجاح ليأتي دورهم الفاعل اثناء البطولة تأكيداً على هذة الثقة.

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وقالت الدكتورة جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية ورئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق، في تصريحات لها، مساء الاثنين، إنه يتم التدريب العام للشباب المتطوعين ببطولة إفريقيا فى محافظات السويس والإسماعيلية والقاهرة والإسكندرية بحيث يتم صقل مهارات الشباب فى بعض الجوانب المطلوبة فى تنظيم البطولة، إضافة إلى أنه سيتم خلال فترة التدريب العام التقييم للشباب المتطوعين من خلال انضباطهم والتفاعل والدقة وغيرها من أدوات القياس ليعقب ذلك الاختيار النهائي للشباب المتطوعين فى تنظيم البطولة الإفريقية، استعداداً للمرحل التالية من التدريب، ليتم إمداد باقي اللجان الفرعية تفعيلا للمواقع اثناء البطولة.

وأضافت "عامر"، أنه سيعقب التدريب العام، تدريب تخصصي مع رؤساء اللجان الفرعية باللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا لتوضيح كافة المهام المطلوبة من الشباب المتطوعين كلٌ فى موقعه، ثم المرحلة الثالثة للتدريب من خلال الزيارات الميدانية لمواقع التكليفات لتأدية مهامهم بالصورة المأمولة مما يساهم فى نجاح البطولة الإفريقية لتضاف لرصيد الإنجازات التى تتحقق فى ظل رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي لهذا العام.

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