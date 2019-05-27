أخبار مصر | وزير الخارجية يعقد اجتماعا مع سفراء الدول الإفريقية ويقيم حفل إفطار رمضاني (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية يعقد اجتماعا مع سفراء الدول الإفريقية ويقيم حفل إفطار رمضاني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم، اجتماعاً مع سفراء الدول الأفريقية بالقاهرة، أعقبه حفل إفطار رمضاني.

ويأتي هذا بالتزامُن مع الفعّاليات الاحتفالية بيوم أفريقيا، وفي إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم تنظيمها بهدف تعزيز التواصل بين وزارة الخارجية وسفارات الدول الأفريقية الشقيقة المعتمدة في القاهرة.

وأكدت الخارجية في بيان لها، على حرص مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي على تعزيز العمل الأفريقي المشترك والارتقاء بآلياته لمواجهة التحديات التي تشهدها القارة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، مشيرة إلى اقتناع مصر الراسخ بقدرة الدول الأفريقية على العمل سوياً لتجاوز تلك التحديات وبما يحقق السلام والرفاهية لشعوب القارة جميعاً.