مصر | "كان بيسقي الزرع".. مفاجآت حول قتل عامل لـ ابن شقيقته بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كان بيسقي الزرع".. مفاجآت حول قتل عامل لـ ابن شقيقته بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، أن المتهم بقتل نجل شقيقته كانت توجد خلافات بينهما بسبب قيام المجني عليه بـ "سقي الزرع خاصته"، وسقوط المياه على المتهم.

وأوضحت التحريات أن المتهم حذر المجنى عليه بسبب سقوط المياه، ومساء أمس الأحد، أصر المجني عليه على" سقي الزرع خاصته"، ما تسبب في سقوط المياه على" خاله"، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة سدد على إثرها المتهم طعنة نافذة بصدر " نجل شقيقته"، لقى على إثرها مصرعه متأثرا بإصابته.

كان سدد عامل طعنة نافذة لابن شقيقته، لقى مصرعه على إثر بسبب نشوب مشادة كلامية بينهما، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد خالد كامل مأمور قسم شرطة الوراق بورود إشارة من المستشفى العام بوصول شاب جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بصدره.

وتوصلت تحريات المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة إلى أنه نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه "محمد مجدي البيومي" 21 سنة طالب، وخاله "محمد.ع.ع" 40 سنة، تطورت إلى مشاجرة، سدد على إثرها الأخير طعنة في الصدر للاول أودت بحياته في الحال.

وبإعداد مأمورية تمكن المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم الوراق من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر أمام العقيد محمد عرفان مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة، بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.