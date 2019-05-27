«الأعلى للإعلام» ينذر «القاهرة والناس» بسحب الترخيص

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مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنذارا رسميا إلى قناة "القاهرة والناس" بسحب الترخيص إذا لم تلتزم بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى بوقف بث برنامج "شيخ الحارة"، على شاشتها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومواقعها الإلكترونية الرسمية لمدة شهر، حسبما نص قرار المجلس الصادر عنه أمس "الأحد". وجاء هذا القرار، خلال اجتماع هيئة المكتب، الذي عقد اليوم الإثنين، بمقر المجلس برئاسة مكرم محمد أحمد، لمناقشة عدة ملفات من بينها مخالفات برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على فضائية "القاهرة والناس".

ويأتي إنذار المجلس بعدما تردد عن نية القناة بث البرنامج على موقع "يوتيوب" فضلا عن بث حلقة أمس، والتي استضافت فيها الدكتور مصطفى الفقي. قال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي في تصريحات لـ"التحرير"، إنه في حالة إذاعة حلقة من برنامج "شيخ الحارة" على القناة اليوم، سيتم عقد اجتماع وتنفيذ القانون بسحب الترخيص

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