انت الان تتابع برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طارق شوقي وزير التعليم

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، نتيجة نهاية العام للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019 بنسبة نجاح بلغت 82%، وهنئ الأوائل وأثني على نجاحهم وأن الطلبة المتفوقين واجهة مشرفة للمجتمع ونموذج يحتذي به. ومن جانبه أعلن محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على درجاتهم فور إعلانها في المدارس قريبا أو من خلال الإنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، مضيفا أن الدخول على الموقع برقم الجلوس والحصول على بيان درجات أو الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

للحصول على النتيجة برقم الجلوس (اضغط هنا) وتقدم لأداء الامتحان هذا العام 153 ألفا و126 طالبا نجح منهم 149 ألفا و932 طالبا. واعتمد المحافظ نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 97.8%، أما الإعدادية المهنية فبلغت نسبة النجاح فيها 75%، كما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية للصم وضعاف السمع 97.6%، وبلغت نسبة

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