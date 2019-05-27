شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال ينقذ طارق الشناوي من موت محقق بعد سقوطه في الشلال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنقذ رامز جلال، خلال حلقة اليوم من برنامجه «رامز في الشلال»، المذاع على قناة «mbc» مصر، الناقد الفنى والسينمائى طارق الشناوى، من الموت المحقق بعدما سقط في الشلال.

وانقلب القارب برامز جلال وطارق الشناوي، ما أدى إلى انجراف الشناوي مع الشلال، بينما حاول رامز الإمساك به، وهو ما دفع رامز للقول: «الحلقة باظت».