شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة نجاح 80.50%.. محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمقر مكتبه بديوان المحافظة بطور سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ بنسبة نجاح ٨٠.٥٠%.

جاء ذلك بحضور اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، والمحاسب فوزي همام، السكرتير المساعد، وأحمد عبدالعظيم، رئيس مجلس مدينة طور سيناء.

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وبحسب بيان، الاثنين، قدم المحافظ التهنئة لطلاب الشهادة الإعدادية، مشيرًا إلى أن أوائل هذا العام يصلون لـ١٢طالبة وطالب واحد، مضيفًا أن الامتحان تقدم له ٢٥٨٨ طالبًا وطالبة، وغاب ٦٢ منهم، ونجح ١٩٦٢، بنسبة نجاح ٨٠.٥٠%، كما أن نسبة النجاح بمدرسة الصم وضعاف السمع وصلت لـ ١٠٠%.

من جانبه، هنأ وكيل وزارة التربية والتعليم، الطلاب والطالبات بهذا التفوق وهذا الإنجاز المشرف، مضيفا أن الطالب بجنوب سيناء لديه شغف بحب العلم والمعرفة وحريص دائمًا على أن يشارك في بناء مستقبل وطنه، وأن هذا الجيل محظوظ أكثر من غيره بتوفر إمكانيات ومنشآت تعليمية ومؤسسات جامعية لم تتوفر للجيل الماضي، ليواكب نهضة تعليمية تعمل الدولة أن تكون على المعايير الدولية والقياسية .

وقدم عقل الشكر للمحافظ، لحرصه ودعمه للتعليم ولقيادات التعليم ولجنودها في المدارس والإدارات التعليمية وعلى أرض جنوب سيناء، بما يعود بالخير والنفع على المواطن بها .

اعتماد نتيجة الإعدادية