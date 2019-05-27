شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: ضوابط فنية للقضاء على الغش فى الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء العديد من الموضوعات الملفات والتقارير المهمة، منها آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، واحتفالات الزمالك وجماهيره بالحصول على البطولة الكونفدرالية. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ضوابط فنية للقضاء على الغش فى الثانوية.. اللجنة المسؤولة عن الامتحانات رصدت جروبات كثيرة على الواتس آب تستعد للغش.. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى طالب يساعد صفحات الغش ضوابط فنية للقضاء على الغش فى الثانوية.. اللجنة المسؤولة عن الامتحانات رصدت جروبات كثيرة على الواتس آب تستعد للغش.. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى طالب يساعد صفحات الغش أفراح زملكاوية بالكأس الأفريقية.. السيسى يهنئ القلعة البيضاء بعد الفوز بالكونفدرالية.. "الكاف" يحتفل بعودة الزمالك إلى منصات التتويج بعد غياب 16 عاماً Watch iT خطوة حقيقية للتحول الرقمى فى صناعة الفن وسيلة الدولة لحماية الحقوق والحفاظ على التراث القومى فى السينما والدراما.. تنافس عمالقة الديجيتال فى عرض المحتوى لمواجهة القرصنة الإلكترونية Watch iT خطوة حقيقية للتحول الرقمى فى صناعة الفن وسيلة الدولة لحماية الحقوق والحفاظ على التراث القومى فى السينما والدراما.. تنافس عمالقة الديجيتال فى عرض المحتوى لمواجهة القرصنة الإلكترونية تغطية الطلبات على الرعاية بنسبة 90%.. "الصحة" تعلن ضم الرعايات المركزة والحضانات لقوائم الانتظار قريبا Advertisements "التجمع" يستعيد الصدارة من "ماكرون".. الانتخابات الأوروبية تعيد توزيع خريطة اليمين المتطرف "التجمع" يستعيد الصدارة من "ماكرون".. الانتخابات الأوروبية تعيد توزيع خريطة اليمين المتطرف جماهير نيجيريا تحصل على الـ Fan ID لأمم أفريقيا.. حازم إمام: يحق لكل رب أسرة استخراج 3 بطاقات من "تذكرتى" لأطفاله الأقل من 16 سنة. المراجعة النهائية للثانوية العامة فى مادة الفيزياء المراجعة النهائية للثانوية العامة فى مادة الفيزياء هنا الزاهد لـ ”الخليج 365”: وافقت على "الواد سيد الشحات" لأنى بحب تمثيل فهمى مش عشان خطيبى



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365: ضوابط فنية للقضاء على الغش فى الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.