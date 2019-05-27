شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الاثنين، تأخر إقلاع 5 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة أن رحلة الخطوط العمانية 406 المتجهة إلى مسقط، ورحلة الخطوط الإيطالية 897 المتجهة إلى روما ورحلة الخطوط أطلس 8912 المتجهة إلى أمستردام، ورحلة الخطوط النمساوية 864 المتجهة إلى فيينا ورحلة الخطوط نسما 184 المتجهة إلى حائل تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.