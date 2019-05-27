شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حفل إفطار جامعة عين شمس بحضور رئيس مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، حفل إفطارها السنوي، بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، ونيافة الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق، والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة السابق.

ويأتى الحفل برعاية الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.

وشارك فى الحفل نخبة من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وسهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكرم حجازي أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث ومديرو العموم ولفيف من العاملين يالجامعة.

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حفل افطار جامعة عين شمس بحضور رئيس مجلس النواب



حفل افطار جامعة عين شمس



حفل افطار جامعة عين شمس