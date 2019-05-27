شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف كم خبير يعمل على مستوى محاكم مصر وعدد القضايا المحالة إليهم سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد قطاع الخبراء بوزارة العدل من أهم القطاعات ، حيث أنه يعهد إليهم الفصل فنيا فى عدد من القضايا من خلال تقاريرهم ووفقا لما تكلفه بهم المحكمة.

والخبير بعرف بأنه شخص ذو دراية عالية، له إلمام بموضوع فنى أو علمى أو عملى، يستعين به القضاء فى أمور تدخل فى اختصاصه، ولا يجوز للخبير أن يتجاوز المهمة المعهود له بها.

وهناك خبراء فى عدة مجالات منهم الخبير الهندسى ، والزراعى ، والخبير فى الأعمال الهندسية وغيرها من المجالات الفنية ، التى لا يستطيع القاضى أن يفصل فى الدعوى دون تقرير الخبير.

ويبلغ إجمالى عدد الخبراء ما بين 2700 إلى 2800 خبير على مستوى الجمهورية، بحسب إحصائية صادرة عن نادى الخبراء ، يعمل منهم فعليا فى الخبرة لا يزيد عن 2400 خبير والباقى فى الوظائف القيادية.

Advertisements

ويحال إليهم سنويًا 420 ألف قضية لمباشرتها، ويطلب منهم معدل انجاز 380 ألف قضية سنويًا، بما يعنى أن نصيب كل خبير 175 قضية فى السنة، والمطلوب إنجازه 158 قضية سنويًا، بما يعادل 14 قضية فى الشهر.

ويخضع خبراء وزارة العدل لقانونيين، ففى التعيينات والترقيات يطبق عليهم المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952، وفى الأجور والمرتبات، يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية كسائر العاملين بالحكومة.