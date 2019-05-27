شكرا لقرائتكم خبر عن "تذكرتى" تشكر الجماهير المصرية على حجز كل تذاكر الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت شركة tazkarti "تذكرتي" بالشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التى تتقدم بأعداد كبيرة من أجل حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر الشهر المقبل ، ما أدى إلى نفاد تذاكر بعض الدرجات لعدد من المباريات بالبطولة ، و إثارة اللغط على مواقع التواصل الاجتماعى حول عدم وجود تذاكر كافية ، الأمر الذى دفع شركة tazkarti "تذكرتي" إلى توضيح عدد من الأمور لخدمة الجماهير المصرية ، الراغبة فى حضور المباريات

أولا – تلتزم شركة tazkarti "تذكرتي" بالنظام المعلن فى حجز التذاكر بالبطولة من خلال موقعها الإلكترونى للحصول على بطاقة المشجع الـ FAN ID وكذلك التذاكر الخاصة بالمباريات ، وترجو جميع المشجعين المصريين للالتزام بهذا النظام المصمم خصيصا لتسهيل إجراءات الحصول على التذاكر وحضور المباريات

ثانيا- تعلن شركة tazkarti "تذكرتي" ، أنها ملتزمة التزاما صارما بالسعة المحددة لحضور الجماهير فى كل ستاد من الاستادات المخصصة للبطولة ، وأنها لا يمكنها طباعة تذاكر أكثر من هذه السعة ولو بمقعد واحد ، فى أى مباراة

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ثالثا- نظام حجز التذاكر المعتمد من شركة tazkarti "تذكرتي" ، يراعى الشفافية وتكافؤ الفرص فى الحصول على تذاكر المباريات من خلال القاعدة المتعارف عليها عالميا وهى " أسبقية الحجز"

رابعا ، إذ تعلن شركة tazkarti "تذكرتي" عن تمنياتها لجميع المشجعين المصريين بالحصول على تذاكر المباريات التى يودون حضورها وخصوصا مباريات المنتخب الوطنى ، فإنها تأسف لعدم تمكن بعض المشجعين من الحصول على تذاكر بعض المباريات حال نفادها لتأخرهم فى حجزها ، وتتمنى لهم التوفيق فى حجز تذاكر المباريات التى مازالت متاحة للجماهير

وإذ تتمنى شركة tazkarti "تذكرتي" التوفيق للمنتخب الوطنى فى بطولة أفريقيا ، فهى ترجو أن تتفهم الجماهير المصرية الوفية القواعد المعمول بها فى حجز تذاكر البطولة باعتبارها القواعد الأنسب والأكثر عدالة وشفافية ، كما أنها الكفيلة بخروج مباريات البطولة على أعلى مستوى من التنظيم الذى يليق بمصر.