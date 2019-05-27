شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة الدولية البريطانى: نتطلع لشراكات جديدة مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التجارة الدولية البريطانى الدكتور ليام فوكس، أن المملكة المتحدة ملتزمة بأن تصبح أكبر مستثمر من مجموعة الدول السبع الكبرى فى أفريقيا بحلول عام 2022 مع اهتمام خاص بالقطاعات الاستراتيجية التى تخلق فرص العمل، والتى ستشهد نمو اقتصاداتنا المشتركة.

وأعرب فوكس - فى تصريح له عقب وصوله القاهرة اليوم - عن تطلعه لإقامة شراكات جديدة خلال زيارته لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر وشمال أفريقيا والمملكة المتحدة.

من جانبه، قال السفير البريطانى فى مصر جيفرى آدامز، إن المملكة المتحدة فخورة بكونها مستثمرًا رائدًا فى مصر، معربا عن سعادته لكون بلاده تظهر دعمها لخطط الحكومة المصرية لمواصلة نمو الاقتصاد لصالح جميع المصريين، واعتبر أن هذه الزيارة رفيعة المستوى تظهر الرغبة والإمكانات المتاحة لزيادة التعاون فى مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والابتكار.

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وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة، فى بيان صحفى اليوم، أن زيارة وزير التجارة الدولية إلى مصر تأتى فى إطار الجهود المستمرة لتوسيع روابط التجارة والاستثمار بين البلدين والكشف عن اتفاقيات جديدة ومثيرة فى قطاعات النقل والرعاية الصحية والخدمات المالية.

ومن المقرر أن يعقد الوزير البريطانى خلال الزيارة لقاءات مع كل المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لمناقشة الاستثمارات الجديدة فى مصر.

وتعد الزيارة هى الأولى من نوعها التى يقوم بها الوزير فوكس إلى مصر منذ تعيينه وزيرًا للدولة فى عام 2016، وتاتى الزيارة فى إطار جولة يقوم بها الدكتور فوكس إلى شمال إفريقيا، حيث تواصل المملكة المتحدة المضى قدمًا نحو تحقيق التزامها بأن تكون المستثمر الأول من مجموعة السبع الكبار فى إفريقيا بحلول عام 2022.