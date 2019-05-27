شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم: تنظيم الحمدين الإرهابى أصبح "ورم خبيث" يجب استئصاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن النظام القطرى يسلط مليشياته الإرهابية والمرتزقة لزعزعة استقرار الدول العربية.

وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": لسان حال تنظيم الحمدين الإرهابى يقول لدول الخليج والدول العربية سأسلط عليكم المرتزقة والمليشيات الإرهابية، سأزعزع أمنكم، سأعمل لأقلب أنظمة الحكم، سأتعاون مع أعدائكم عليكم، سنحرض على الثورات، سننتقم منكم لأننا حاقدون!، فكل هذا العبث بأموال قطر ومقدراته بسبب لاشيء!

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وتابع أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة: إيران تعترف باعتدائها المتكرر على دول الخليج للأسف كانت الدوحة تعلم بتلك الإعتداءات وتباركها وتشاركها، فتنظيم الحمدين الإرهابى أصبح "ورم خبيث" يجب استئصاله من جسد الأمة.

وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة: المواطنين فى قطر يبلغونى دومآ بعدم رضاهم عن تصرفات تنظيم الحمدين ومستشارهم الصهيونى عزمى بشارة.