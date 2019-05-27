شكرا لقرائتكم خبر عن "الانتقالى السودانى": مستعدون لتشكيل حكومة مدنية فى غضون ثلاثة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتى، الاثنين، أن قوات الدعم السريع موجودة بدعم من الجيش السودانى.

وأكد حميدتى خلال كلمة له في لقاء مع قيادات الشرطة السودانية، أن قوى الحرية والتغيير لا يريدوننا شركاء بل فى موقع شرفى، لافتاً إلى أنه لن يغلق باب التفاوض ولكن يجب إشراك الآخرين.

وأكد نائب رئيس الانتقالى السودانى أن قوى الحرية والتغيير تريد تغيير كل الأجهزة بما فيها الدعم السريع والأجهزة الأمنية والمدنية، مشيرا لوجود استعداد لتشكيل حكومة مدنية في غضون 3 أشهر تكون قوى الحرية والتغيير جزءا منها.

ووعد حميدتى بمحاسبة المتورطين فى الفساد، مشدداً على أن "الملف فى صميم مسؤوليتنا"، مضيفا "لدينا القاعدة الجماهيرية الأكبر فى السودان" ، وأقسم نائب رئيس الانتقالى السودانى بأن المجلس العسكرى لن يسلم السودان إلا إلى أياد أمينة.