ضبط مرتكبي واقعة سرقة مخزن سجائر بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط عاطل، 47 سنة ومقيم بدائرة القسم -سبق اتهامه في قضية اعتداء على موظف عام-، وسائق، 18 سنة ومقيم بذات العنوان، سبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم "سرقة متجر"، لارتكابهما واقعة سرقة 30 كرتونة سجائر "مختلفة الأنواع" من داخل مخزن سجائر بدائرة القسم.
وتبين قيام المتهمين باستقلال دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية، المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما "عتلة حديدية، أجنة"، لاستخدامهم في تنفيذ مبتغاهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مجال ضبط كافة صور الخروج على القانون.
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