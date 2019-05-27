من الجدل للمنع والإنذار.. أزمة "شيخ الحارة والقاهرة والناس"- تسلسل زمني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصاعدت أزمة برنامج شيخ الحارة في اليومين الماضيين، في أعقاب قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين ضد البرنامج وقناة القاهرة والناس ومقدمته بسمة وهبة، التي بدورها، أعلنت استقالتها من القناة.. ويستعرض الخليج 365 التسلسل الزمني لأزمة البرنامج.

1- استضافت بسمة وهبة الفنان ماجد المصري في حلقة البرنامج بتاريخ 19 مايو، والذي أساء خلالها للأفارقة ما تسبب في حالة من الغضب، وعلى أثرها تحرك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتحقيق في الواقعة.

2- استضافت بسمة الكاتبة ياسمين الخطيب في حلقتها بتاريخ 25 مايو، وعقب انتهاء الحلقة، أعلنت بسمة استقالتها من "القاهرة والناس"، مبررة قرارها بأنها طالبت القناة بعدم إذاعة الحلقة، بسبب ذكر ياسمين الخطيب لأسماء العديد من الشخصيات العامة، وحكت تفاصيل ما حدث بينهم، لتفاجأ بسمة بإذاعة الحلقة ومنعت القناة من إذاعة الحلقة في الإعادة، بالإضافة إلى حذف الفيديوهات الخاصة بالحلقة من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

3- عقب الحلقة أعلن المخرج خالد يوسف مقاضاة قناة القاهرة والناس والإعلامية بسمة وهبة بسبب الخوض في حياته الخاصة، بعد إعلان "ياسمين" أنها تزوجت منه رسميًا.

4- في نفس الوقت، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانًا أعلن تلقيه العديد من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة ومن المقرر أن تحقق لجنتا الرصد والشكاوى في هذه المخالفات على أن يصدر المجلس قراره بخصوص المخالفات المنسوبة أمس الأحد.

5- أصدرت نقابة الإعلاميين قرارا بوقف بسمة وهبة مقدمة البرنامج عن الظهور التليفزيوني، لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامى وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة.

6- عقب اجتماع المجلس الأعلى للإعلام أمس الأحد، أصدر المجلس برئاسة مكرم محمد أحمد، قرارا بوقف برنامج شيخ الحارة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة لمدة شهر.

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7- رغم القرار، إلا أن قناة القاهرة والناس بثت أمس حلقة البرنامج مع الدكتور مصطفى الفقي في موعده وقت الإفطار، بالمخالفة لقرار المجلس.

8- بعد ذلك، خاطب المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام، قناة "القاهرة والناس"، مطالبًا إياها بتفريغ حلقة أمس الأول من برنامج "شيخ الحارة" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، واستضافت خلالها ياسمين الخطيب، وذلك للتحقيق فيما جاء بالحلقة، بعدما تلقى المجلس شكاوى عدة بشأن ما ورد فى الحلقة.

9- أيضًا، نقابة الإعلاميين حررت محضرا مساء أمس بقسم شرطة 6 أكتوبر ثالث، ضد قناة القاهرة والناس الفضائية، لامتناعها عن استلام قرار النقابة الخاص بوقف بسمة وهبة، مقدمة برنامج " شيخ الحارة " على شاشة القناة لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامى، وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة.. كما قررت النقابة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل من بسمة وهبة، وإدارة قناة القاهرة و الناس، تطبيقاً لنص القانون الذي يقضي بعقوبة الحبس والغرامة على كل من مارس نشاطاً إعلامياً دون الحصول على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة، بالإضافة إلى عقوبات تصل إلى إغلاق الوسيلة الإعلامية إذا سمحت لأحد الأفراد غير المقيدين بجداول النقابة، أو غير الحاصلين على تصريح مزاولة بممارسة النشاط الإعلامى.

10- لجنة شكاوى "الأعلى للإعلام" ستعقد اجتماعا طارئا لها اليوم لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفة قناة القاهرة والناس لقرار المجلس بشأن منع بث برنامج " شيخ الحارة" لمدة شهر، وإذاعة البرنامج في موعده أمس.

11- مصدر بالمجلس الأعلى أكد لمصراوي، أن المجلس سيخاطب "القاهرة والناس" اليوم لحذف حلقة ماجد المصري مع بسمة وهبة من مواقع التواصل الاجتماعي لما تضمنته من إساءات للأفارقة، كما أكد أن عقوبة الوسيلة الإعلامية حال مخالفة قرارات المجلس هي سحب الترخيص.

12- اليوم قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، منع بث برنامج شيخ الحارة المعروض على قناة القاهرة والناس على أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية.

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