منصة "Watch iT" تحصل على الحقوق الرقمية للدوري المصري لمدة 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: أعلنت منصة "Watch iT" الرقمية، عن حصولها على الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة 4 سنوات، ويتيح ذلك لمستخدمي المنصة الاستمتاع بكافة الأهداف والمباريات والملخصات. كما تقدم المنصة برامج رياضية متخصصة على المنصة الرقمية، لإضافة متعة الاستمتاع بمثل تلك الحقوق الحصرية. وأشارت إدارة منصة "Watch iT"، إلى أن الحصول على حقوق الدوري المصري الرقمية هو بداية إثراء المحتوى الرياضي الرقمي على المنصة، ويمثل حماية لحقوق استخدامه وسيتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات.

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