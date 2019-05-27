مصر | تفاصيل جديدة في قتل شاب على أيدي خاله بالوراق.. و"مشادة كلامية" كلمة السر

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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة قتل شاب يدعى "محمد"، في العشرينات من عمره، على أيدي خاله، بمنطقة الوراق، حيث تم نقل الشاب إلى المستشفى ولكن كانت لفظت أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة، وتبين من خلال التحريات أنه يوجد خلافات سابقة بينهما، ومن خلال مشادة كلامية تطورت لقتل ابن أخته.

وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب يدعى "محمد" في عقده الثاني من عمره، وبها آثار طعنة نافذة، التي أودت بحياته كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، خاله في عقده الرابع من عمره، وجاء ذلك بعدما نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة، أدت إلى تنفيذ طعنة بمنطقة الصدر.

وتلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة إصابته بطعنة نافذة فارق على إثرها الحياة، وبإجراء التحريات تبين للرائد هاني مندور، رئيس مباحث الوراق، أن خال المجني عليه تشاجر معه وطعنه بسلاح أبيض، بسبب خلافات سابقة بينهما. وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.