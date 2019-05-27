مصر | المشدد 5 سنوات لـ"مدرب كمال أجسام" لترويجه عملات ورقية مزورة بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 5 سنوات لـ"مدرب كمال أجسام" لترويجه عملات ورقية مزورة بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مدرب كمال أجسام بالسجن المشدد 5 سنوات في اتهامه بترويج عملات ورقية مزورة بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم "عادل .م "، مدرب كمال أجسام بالاتحاد المصري لكمال الأجسام، بحيازة عملة ورقية مقلدة متداولة قانونا خارج البلاد بقصد الترويج، "خمس وسبعين ورقة نقدية من فئة المائة دولار أمريكى"، مصطنعة علي غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة علي النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق مع علمهم بأمر تقليدها وعلي النحو المبين بالتحقيقات.