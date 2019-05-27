شكرا لقرائتكم خبر عن نص تقرير غرفة امتحانات الدبلومات: «طلب رشوة ووفاة ومحاولة تسريب للامتحان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب شهادة دبلومات المدارس الفنية «صناعي وزراعي وتجاري وفندقي» امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.

وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية، وبيانها كالتالي:

- لجنة رقم (506) شبرا الخيمة الصناعية الجديدة بنين بغرب شبرا الخيمة (صناعى): بناءً على إشارة تليفونية من رئيس اللجنة قام الطالب (م.ع.ش) بالغش عن طريق الموبايل وقام رئيس اللجنة بالتحفظ على موبايل الطالب المذكور وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف.

- إيماءً إلى واقعة الغش الواردة بتقرير غرفة العمليات يوم الأحد 26/ 5/ 2019 (لجنة رقم ( 2057 ) المقطم الثانوية الفنية التجارية بنبن بالخليفة والمقطم: قام الطالب (م.ر.ع.ع) بتصوير امتحان مادة المحاسبة الحكومية وتحميله على جروب واتس آب باسم (شعبة قانون 2019)، وبالتواصل مع رئيس اللجنة والمراقب الأول أفادا بأن الطالب انصرف من اللجنة وعليه تم التواصل مع لجنة الإدارة المختصة وقامت باستبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول واختيار البديل لهم)، وتم التواصل مع اللجنة اليوم وتم التحفظ على موبايل الطالب المذكور وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف.

- لجنة رقم (2553) طلعت حرب الفنية التجارية بنين بالإسماعيلية (تجارى): قام الطالب (م.ا.م.م) بتمزيق ورقة الإجابة بالكامل وقام رئيس اللجنة بتحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف.

- لجنة رقم (434) منوف للتعليم الأساسي (سوزان مبارك سابقًا) بمنوف (صناعى): بناءً على إشارة تليفونية قام الطالب (ا.م.م.ا) شعبة تبريد وتكييف بالغش عن طريق الموبايل، وقام رئيس اللجنة بالتحفظ على موبايل الطالب وقام الطالب بالتطاول على المراقب الأول وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف.

- لجنة رقم (858) المستقبل الصناعية بنين بشمال السويس (صناعى): قامت الغرفة برصد قيام الطالب (ح.ع.ع.م) شعبة تبريد وتكييف بتصوير امتحان تكنولوجيا الكهرباء والتحكم وتحميله على جروب واتس آب باسم (تخصص تبريد) وبالتواصل مع رئيس اللجنة قام بالتحفظ على موبايل الطالب وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف.

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-لجنة رقم (878) بورسعيد الميكانيكية بنين بشمال بورسعيد (صناعى): تلقت غرفة العمليات بلاغ من رئيس اللجنة بإصابة السيد معاون فني باللجنة بهبوط حاد في الدورة الدموية وتم نقله إلى مستشفى المبرة ببورسعيد وتوفي إلى رحمة الله تعالى حال وصوله المستشفى.

-لجنة رقم (2973) بهجورة التجارية نـجع حمادي (تجاري): قامت الغرفة برصد قيام الطالب (م.ح.ي.م) شعبة تأمينات بتصوير امتحان اللغة الأجنبية الثانية (فرنسي) وتحميله على جروب واتس آب باسم (شعبة تسويق)، وبالتواصل مع رئيس اللجنة قام بالتحفظ على موبايل الطالب، وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف.

- لجنة رقم (2075) الإمام البصيري الابتدائية ببولاق الدكرور (تجاري): قامت الغرفة برصد قيام الطالبة (س.خ.ع.م) شعبة تسويق بتصوير امتحان اللغة الأجنبية الثانية (فرنسي) وتحميله على جروب واتس آب باسم (شعبة تسويق)، وبالتواصل مع مراقب أول اللجنة قام بالتحفظ على موبايل الطالبة وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف.

- لجنة رقم (2025) طه حسين الابتدائية بالسيدة زينب (تجاري): بناءً على تقرير غرفة العمليات بمديرية القاهرة قامت الغرفة برصد قيام الطالبه (أ.م.ع.ا) عمال والطالبة (س.س.ع.ح) عمال بالغش عن طريق الموبايل وقام رئيس اللجنة بالتحفظ على التليفونات المحمولة للطالبتين، وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف.

- لجنة رقم (3210) المدرسة الثانوية الزراعية بسرابيوم بفايد (زراعي): بناءً على إشارة تليفونية من مجلس الوزراء تفيد بطرد ثلاثة طلاب بعد 10 دقائق من بدء الامتحان وبالتواصل مع رئيس اللجنة أفاد بالآتى:

- الطالب الأول (ا.م.ي.ع) مجال حاصلات بستانية ويؤدى امتحان الدور الأول في مواد (امراض نبات – البان – زراعة محمية – تربية نـحل) وقد حضر المادة الأولى والثانية وتغيب عن المادة الثالثة (الزراعة المحمية).

- الطالب الثانى (ا.م.ا.م) مجال حاصلات بستانية منتظم ويؤدى امتحان الدور الأول في جميع المواد وحضر امتحان مادتى (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية) فقط وتغيب عن أداء الامتحانات العملية القبلية والامتحانات التحريرية بما فيها امتحان اليوم (زراعات محمية).

- الطالب الثالث (ي.ص.م.م) مجال الإنتاج الحيوانى والداجني منتظم يؤدى الامتحان في جميع المواد وحضر امتحان جميع المواد السابقة وتغيب اليوم في مادة (الدواجن)، وعليه تم استدعاء الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

- لجنة رقم (854) الصباح الصناعية بنات بشمال السويس (صناعى): ورد بتقرير غرفة عمليات محافظة السويس عن يوم الأحد الموافق 26/5/2019 استقبال اتصال هاتفي من رئيس اللجنة بشأن تقدم اثنين من الطالبات بشكوى محتواها تضررهم من محاولة إحدى الملاحظات الحصول على مبالغ مالية منهم مقابل تسهيل أعمال اللجنة وقامت رئيسة اللجنة بعمل مذكرة وعرضها على وكيل الوزارة بالمديرية وتم إحالة الموضوع إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

- لجنة رقم (2187) الفيوم الثانوية الفنية التجارية بنات بغرب الفيوم (تجارى): ورد بتقرير غرفة عمليات محافظة الفيوم أنه أثناء المتابعة الميدانية من قبل السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم للمدرسة لمتابعة سير أعمال الامتحانات وأثناء مرور سيادته على لجنة (4) لم يجد سوى ملاحظ واحد فقط وعدم وجود الملاحظ الثانى على الرغم من توقيعه على أوراق الإجابة وتم تحويله إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.