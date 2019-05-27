شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يحظر بث «شيخ الحارة» على أي وسيلة إعلامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإثنين، منع بث برنامج شيخ الحارة المعروض على قناة القاهرة والناس على أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية.

كما قرر المجلس إنذار قناة القاهرة والناس الفضائية بوقف ترخيص مزاولة النشاط مؤقتًا، حال عدم التزامها بتنفيذ قراري المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقمي ٣٣ و٣٤ لسنة ٢٠١٩.

وأوضح المجلس في بيان، الإثنين، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتوصية لجنة الشكاوى بشأن برنامج شيخ الحارة المعروض على القناة وبعض وسائل الإعلام الإلكترونية والرقمية، وبعد موافقة المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ مايو ٢٠١٩ على وقف بث برنامج شيخ الحارة بعد مطالعة حلقة ٢٥ مايو وخروجه عن القيم والأخلاق وخوضه في الأعراض واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور في مشاهدة إعلام هادف، ومخالفة ميثاق الشرف المهني والأعراف المكتوبة (الأكواد)، فضلًا عن امتناع قناة القاهرة والناس عن تنفيذ قرار المجلس رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٩ بالمخالفة لنص المادة ٩١ من القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.